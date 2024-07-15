Житель Улан-Удэ ударил ножом бывшего парня своей подруги

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего горожанина. Он обвинялся в покушении на убийство.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ночь с 26 на 27 августа 2023 года обвиняемый со своей знакомой приехал к ее бывшему молодому человеку за вещами. Там между мужчинами произошел конфликт. В его ходе обвиняемый выхватил нож и ударил им хозяина квартиры в живот. Несмотря на ранение, тот оказал активное сопротивление, не дав противнику добить себя. А вовремя приехавшие медики смогли спасти раненого.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал обвиняемого виновным и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»