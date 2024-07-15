Происшествия 15.07.2024 в 09:43

В Бурятии почти в три раза уменьшилось число пожаров

Пожарные сегодня тушат 21 лесной пожар в районах республики
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии почти в три раза уменьшилось число пожаров

В Бурятии почти в три раза уменьшилось число пожаров. Еще на прошлой неделе пожарные тушили более 66 очагов возгораний по всей республике, сейчас тушат 21 лесной пожар.

За прошедшие сутки в республике обнаружено 9 возгораний, в Северо-Байкальском и Муйском районах.  Все пожары вызваны сухой грозой.

- На утро 15 июля продолжаются работы по тушению 21 лесного пожара, в Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Потушено 24 очага, в Баунтовском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах, на общей площади 49 974,5 га, - сообщили в РАЛХе.

На тушении работает 315 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники.  

Общая площадь, пройденная огнем, действующих пожаров, составляет 3 052, 2 га. 

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

Все новости

В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным
15.07.2024 в 10:56
Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии
15.07.2024 в 10:49
В Улан-Удэ мужчина утонул в протоке
15.07.2024 в 10:12
Бурятские спортсмены завоевали три золота на Чемпионате ДФО по боксу
15.07.2024 в 10:03
В Улан-Удэ «Филдер» сбил супружескую пару на пешеходном переходе
15.07.2024 в 09:56
В Бурятии почти в три раза уменьшилось число пожаров
15.07.2024 в 09:43
В районе Бурятии магазины установили «конские» ценники на продукты
15.07.2024 в 09:38
В Бурятии с начала года 20 женщин подверглись сексуальному насилию
15.07.2024 в 09:25
Житель Улан-Удэ ударил ножом бывшего парня своей подруги
15.07.2024 в 09:10
Налог на имущество
15.07.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным
Также мужчину приговорили к обязательным работам
15.07.2024 в 10:56
Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
15.07.2024 в 10:49
В Улан-Удэ мужчина утонул в протоке
Его тело пока не найдено
15.07.2024 в 10:12
В Улан-Удэ «Филдер» сбил супружескую пару на пешеходном переходе
Мужчина погиб, а женщина получила тяжелые травмы
15.07.2024 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru