В Бурятии почти в три раза уменьшилось число пожаров. Еще на прошлой неделе пожарные тушили более 66 очагов возгораний по всей республике, сейчас тушат 21 лесной пожар.

За прошедшие сутки в республике обнаружено 9 возгораний, в Северо-Байкальском и Муйском районах. Все пожары вызваны сухой грозой.

- На утро 15 июля продолжаются работы по тушению 21 лесного пожара, в Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Потушено 24 очага, в Баунтовском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах, на общей площади 49 974,5 га, - сообщили в РАЛХе.

На тушении работает 315 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 54 единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, действующих пожаров, составляет 3 052, 2 га.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ