Происшествия 15.07.2024 в 09:56

В Улан-Удэ «Филдер» сбил супружескую пару на пешеходном переходе

Мужчина погиб, а женщина получила тяжелые травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «Филдер» сбил супружескую пару на пешеходном переходе
Череда ДТП с наездами на пешеходов произошла за минувшие выходные в Бурятии. Два из них случились в субботу в Улан-Удэ.

Как сообщили в ГИБДД, в 3 часа дня на ул. Заломова 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» на пешеходном переходе сбил 72-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.


Вечером на Верхней Березовке 58-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на пешеходном переходе в районе дома № 36 по ул. Рублевская сбил супружескую пару: 58-летнюю женщину и 57-летнего мужчину. Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП, где позже мужчина скончался.

В воскресенье днем на ул. Нагорной села Усть-Кяхта 19-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, сбил юного велосипедиста. 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести.


Вечером в микрорайоне Березовый поселка Селенгинск 26-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» на пешеходном переходе сбил 20-летнюю девушку. Её госпитализировали в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии
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