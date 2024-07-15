Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии

Как рассказали в следственном ведомстве, в июне 2023 года в одном из мессенджеров обвиняемый вступил в переписку с неизвестным лицом и получил от него задание на осквернение памятника в городском сквере. За это ему пообещали вознаграждение в валюте. В ночь на 6 июля мужчина облил черной краской бюст Героя Советского Союза Орешкова, после чего отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении.









После этого обвиняемый получил новое задание – поджечь релейный шкаф на железной дороге. В июле 2023 года злоумышленник нашел подходящее место для диверсии, сделал детальные фото участка железной дороги и его инфраструктуры, наметил пути отхода. Все материалы он пересылал заказчику для согласования. Однако совершить диверсию мужчина не успел – его задержали правоохранители.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.









Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России и приготовлении к диверсии.Фото: мэрия Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии