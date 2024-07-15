Происшествия 15.07.2024 в 10:49

Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России и приготовлении к диверсии.

Как рассказали в следственном ведомстве, в июне 2023 года в одном из мессенджеров обвиняемый вступил в переписку с неизвестным лицом и получил от него задание на осквернение памятника в городском сквере. За это ему пообещали вознаграждение в валюте. В ночь на 6 июля мужчина облил черной краской бюст Героя Советского Союза Орешкова, после чего отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении.


После этого обвиняемый получил новое задание – поджечь релейный шкаф на железной дороге. В июле 2023 года злоумышленник нашел подходящее место для диверсии, сделал детальные фото участка железной дороги и его инфраструктуры, наметил пути отхода. Все материалы он пересылал заказчику для согласования. Однако совершить диверсию мужчина не успел – его задержали правоохранители.


В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.



Фото: мэрия Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии
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осквернение диверсия

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