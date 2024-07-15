Происшествия 15.07.2024 в 10:56

В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным

Также мужчину приговорили к обязательным работам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным
В Еравнинском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении любителя пьяной езды.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в октябре 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав. Не сделав должных выводов, в апреле 2024 года он, употребив спиртное, с двумя пассажирами поехал на своем мотоцикле «ИЖ Юпитер» к другу. По дороге сельчанина остановили сотрудники ГИБДД. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде на мужчину возбудили уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортом на 2 года. Также суд конфисковал мотоцикл сельчанина, на котором он ехал пьяным.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители

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