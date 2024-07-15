Происшествия 15.07.2024 в 12:25

Число лесных пожаров в Бурятии резко выросло

Большинство возгораний происходит по вине грозовых фронтов
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Текст: Петр Санжиев
Число лесных пожаров в Бурятии резко выросло
В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 412 лесных пожаров. Это на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А площадь, пройденная огнем, выросла к такому же периоду минувшего года почти в 6 раз и составила 171 тыс. гектаров.

В числе районов, где зафиксирована сложная ситуация, северные Муйский и Баунтовский. В этих отдаленных местах нет даже дорог, по которым пожарные могли бы добраться до огня.

59% пожаров в лесу возникли из-за гроз. На втором месте среди причин огненного бедствия стоит местное население.

Сейчас на патрулировании заняты 14 воздушных судов, также идет видеомониторинг. В первые сутки удается ликвидировать почти 70 процентов пожаров. В тушении помогают дроны малого радиуса действия (до 10 километров). С помощью беспилотников ведут измерение площади пожара, следят за сдвигом его кромки, за особо опасными местами.

Аномальная жара, которая отмечается во многих местах республики, в ближайшие дни, по словам лесников, не отступит. Как минимум до конца июля ожидается сохранение высоких температур воздуха, а осадков будет мало.

Фото: РАЛХ
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