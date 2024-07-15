Происшествия 15.07.2024 в 15:11
«Я до последнего её держал над водой»
Муж новосибирской туристки, утонувшей в Черном море, рассказал подробности трагедии
Текст: КП-Новосибирск
Стали известны новые детали о гибели новосибирской туристки в Геленджике. Ранее сообщалось, что 30-летняя Софья Цыганкова утонула во время экскурсии на парусной спортивной яхте. О том, что произошел в роковой день, КП-Новосибирск рассказал муж сибирячки – она погибла на его глазах.
Софья и Евгений приехали на Чёрное море на отдых. В один из дней увидели объявление об экскурсии на спортивной парусной яхте. Пару заинтересовало предложение, и они купили билеты.
– Шторм начался внезапно, на обратном пути, перед заходом в бухту. Когда плыли обратно, поднялся сильный ветер, яхту развернуло на 180 градусов, мы поплыли дальше, нас снова развернуло, но мы продолжили плыть, – рассказал КП-Новосибирск муж погибшей, Евгений. – Затем ветер положил яхту на правый бок. А мы, все кто был на судне, находились на левом боку, для противовеса. Супруга была в жилете: я сам на нее его надел, также надел жилет на сына капитана, когда начался шторм.
Ветер, по словам Евгения, был очень сильный. Порывы достигали примерно 25 метров в секунду, также поднялись волны в метр высотой.
– Это все происходило очень быстро. Яхта легла на бок, в какой-то момент я понял, что матча стала уходить вниз, переворачиваться кверху дном. Мы с Соней отпрыгнули, оказались в воде наплаву. Капитан сказал, что будет переворачивать яхту. Не знаю, насколько верное это было решение. В целом ситуация была нештатная: мы были в воде, был шторм. Яхта была на плаву, кверху дном. В момент, когда капитан сказал, что будет яхту раскачивать, мы были где-то в метре от нее, – вспоминает Евгений.
Капитан, по словам Евгения, стал раскачивать яхту маятником, чтобы перевернуть ее обратно, вернуть в исходное положение.
– В момент, когда капитан раскачивал яхту, я увидел, что корма начала уходить вниз, видимо яхта зачерпнула воду, потеряла плавучесть. Яхта повернулась к нам носом, – рассказал Евгений.
«Соню я держал над водой»
Когда яхта начала тонуть, люди держались на воде, спасательный жилет был только на Соне и сыне капитана. Все ждали помощи.
– Я Соню до последнего держал над водой, приподнимал ее. Она была в спасательном жилете, – вспоминает Евгений.
То, что происходило дальше Евгений помнит плохо. Больше – со слов очевидцев.
– Они рассказывали, что к нам подплыли лодки, кинули нам спасательный круг. Носовая часть яхты резко пошла вниз и я почувствовал, как супругу потянуло вниз. Я начал уходить вместе с ней и захлебываться. Под водой мне пришлось отпустить Соню и вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха, кричал, что моя жена тонет. Я нырнул обратно, но не увидел ее, – вздыхает Евгений.
Евгений предполагает , что яхта начала тонуть, из-за того, что капитан начал раскачивать ее.
– Скорее всего, вода попала в яхту, воздушный пузырь, который был внутри, лопнул, и все, нас потянуло на дно, настолько было сильное давление, – предполагает Евгений.
Тело нашли рядом с яхтой
Евгения и еще одного пассажира, которому удалось спастись, доставили на берег на лодках. Мужчина сначала не до конца понимал, что происходит. Предполагал, что Соню могло унести течением, что ее эвакуировали на другой лодке…
– Мы поплыли обратно на выход из бухты, покружились там минут 40, оповестили всех, потом шторм усилился, мы вернулись. На берегу нам сказали, что пацана с нашей яхты (сына капитана) нашли живым, он держался наплаву, его спасли, – рассказал мужчина.
Евгения в этот же день допросили. После чего он вернулся на берег.
– Два дня искали и Соню, и яхту с эхолокаторами. По морю плавали, по берегу ходили…Яхту не могли два дня найти. Парень один показал место, где приблизительно все это было. В итоге нашли… Тело Сони было рядом.
Дело в отношении неустановленных лиц
После случившегося в СК возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пока никто из тех, кто может быть причастен к трагедии, не задержан.
– Уголовное дело возбудили по факту в отношении неопределенных лиц. Следствие идет, проводят экспертизы, – говорит мужчина. Соню, поделился Евгений, похоронят в Новороссийске. Дата похорон пока неизвестна.
Софья и Евгений приехали на Чёрное море на отдых. В один из дней увидели объявление об экскурсии на спортивной парусной яхте. Пару заинтересовало предложение, и они купили билеты.
– Шторм начался внезапно, на обратном пути, перед заходом в бухту. Когда плыли обратно, поднялся сильный ветер, яхту развернуло на 180 градусов, мы поплыли дальше, нас снова развернуло, но мы продолжили плыть, – рассказал КП-Новосибирск муж погибшей, Евгений. – Затем ветер положил яхту на правый бок. А мы, все кто был на судне, находились на левом боку, для противовеса. Супруга была в жилете: я сам на нее его надел, также надел жилет на сына капитана, когда начался шторм.
Ветер, по словам Евгения, был очень сильный. Порывы достигали примерно 25 метров в секунду, также поднялись волны в метр высотой.
– Это все происходило очень быстро. Яхта легла на бок, в какой-то момент я понял, что матча стала уходить вниз, переворачиваться кверху дном. Мы с Соней отпрыгнули, оказались в воде наплаву. Капитан сказал, что будет переворачивать яхту. Не знаю, насколько верное это было решение. В целом ситуация была нештатная: мы были в воде, был шторм. Яхта была на плаву, кверху дном. В момент, когда капитан сказал, что будет яхту раскачивать, мы были где-то в метре от нее, – вспоминает Евгений.
Капитан, по словам Евгения, стал раскачивать яхту маятником, чтобы перевернуть ее обратно, вернуть в исходное положение.
– В момент, когда капитан раскачивал яхту, я увидел, что корма начала уходить вниз, видимо яхта зачерпнула воду, потеряла плавучесть. Яхта повернулась к нам носом, – рассказал Евгений.
«Соню я держал над водой»
Когда яхта начала тонуть, люди держались на воде, спасательный жилет был только на Соне и сыне капитана. Все ждали помощи.
– Я Соню до последнего держал над водой, приподнимал ее. Она была в спасательном жилете, – вспоминает Евгений.
То, что происходило дальше Евгений помнит плохо. Больше – со слов очевидцев.
– Они рассказывали, что к нам подплыли лодки, кинули нам спасательный круг. Носовая часть яхты резко пошла вниз и я почувствовал, как супругу потянуло вниз. Я начал уходить вместе с ней и захлебываться. Под водой мне пришлось отпустить Соню и вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха, кричал, что моя жена тонет. Я нырнул обратно, но не увидел ее, – вздыхает Евгений.
Евгений предполагает , что яхта начала тонуть, из-за того, что капитан начал раскачивать ее.
– Скорее всего, вода попала в яхту, воздушный пузырь, который был внутри, лопнул, и все, нас потянуло на дно, настолько было сильное давление, – предполагает Евгений.
Тело нашли рядом с яхтой
Евгения и еще одного пассажира, которому удалось спастись, доставили на берег на лодках. Мужчина сначала не до конца понимал, что происходит. Предполагал, что Соню могло унести течением, что ее эвакуировали на другой лодке…
– Мы поплыли обратно на выход из бухты, покружились там минут 40, оповестили всех, потом шторм усилился, мы вернулись. На берегу нам сказали, что пацана с нашей яхты (сына капитана) нашли живым, он держался наплаву, его спасли, – рассказал мужчина.
Евгения в этот же день допросили. После чего он вернулся на берег.
– Два дня искали и Соню, и яхту с эхолокаторами. По морю плавали, по берегу ходили…Яхту не могли два дня найти. Парень один показал место, где приблизительно все это было. В итоге нашли… Тело Сони было рядом.
Дело в отношении неустановленных лиц
После случившегося в СК возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пока никто из тех, кто может быть причастен к трагедии, не задержан.
– Уголовное дело возбудили по факту в отношении неопределенных лиц. Следствие идет, проводят экспертизы, – говорит мужчина. Соню, поделился Евгений, похоронят в Новороссийске. Дата похорон пока неизвестна.