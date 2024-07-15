На озере Щучьем в Бурятии впервые состоится заплыв

В Бурятии 20 июля впервые пройдёт заплыв на открытой воде на озере Щучьем, сообщили в минспорта РБ (возрастное ограничение 12+).

- 45 участников соберутся в популярном месте отдыха, чтобы проплыть дистанцию в 2,5 километра. Кроме того, в этот день пройдёт захватывающий матч по водному поло, - сообщили в минспорта РБ.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один