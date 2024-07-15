Происшествия 15.07.2024 в 16:16
На озере Щучьем в Бурятии впервые состоится заплыв
Участники должны будут проплыть дистанцию в 2,5 километра
В Бурятии 20 июля впервые пройдёт заплыв на открытой воде на озере Щучьем, сообщили в минспорта РБ (возрастное ограничение 12+).
- 45 участников соберутся в популярном месте отдыха, чтобы проплыть дистанцию в 2,5 километра. Кроме того, в этот день пройдёт захватывающий матч по водному поло, - сообщили в минспорта РБ.
Возрастное ограничение 12+
Фото: Номер один