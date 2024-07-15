Происшествия 15.07.2024 в 17:47
В Бурятии в запертой квартире нашли мертвую пенсионерку
Соседи не смогли достучаться до женщины и вызвали спасателей
Текст: Андрей Константинов
Днём 15 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жителей Гусиноозерска. Они сообщили, что с утра не смогли дозвониться и достучаться до одинокой 70-летней пенсионерки, проживающей в соседней квартире.
«На место выехали спасатели БРПСС. В присутствии сотрудников полиции они по лестнице проникли в квартиру через открытое окно второго этажа. Внутри они обнаружили тело хозяйки жилища. Женщина была мертва», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
«На место выехали спасатели БРПСС. В присутствии сотрудников полиции они по лестнице проникли в квартиру через открытое окно второго этажа. Внутри они обнаружили тело хозяйки жилища. Женщина была мертва», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»