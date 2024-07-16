Происшествия 16.07.2024 в 09:08
Житель Бурятии утонул в Оронгойке
Его тело найдено и передано полиции
Текст: Андрей Константинов
Трагическое происшествие на воде случилось вчера в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в МЧС, на реке Оронгойка неподалеку от Оронгоя утонул 60-летний мужчина. Тело погибшего уже найдено местными жителями и передано сотрудникам полиции.
Как отметили в МЧС, место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания.
Напомним, днем ранее на протоке Степная в Улан-Удэ утонул 65-летний мужчина. Его тело пока не найдено.
Фото: МЧС Бурятии
Как отметили в МЧС, место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания.
Напомним, днем ранее на протоке Степная в Улан-Удэ утонул 65-летний мужчина. Его тело пока не найдено.
Фото: МЧС Бурятии
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