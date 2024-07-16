Жительница Бурятии метнула табурет в голову росгвардейца

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней ранее судимой жительницы Кабанска. Она обвинялась в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2024 года пьяная женщина устроила дебош в подъезде жилого дома. Жильцы вызвали полицию. Приехавшие на вызов росгвардейцы пытались утихомирить сельчанку, однако она не унималась и кинула в сторону правоохранителей табурет, попав в голову одного из них. Позднее женщину доставили в больницу, где она в присутствии посторонних принялась оскорблять пострадавшего сотрудника.Рассмотрев материалы дела, Кабанский райсуд признал женщину виновной и по совокупности преступлений приговорил её к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Росгвардия Бурятии