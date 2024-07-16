Происшествия 16.07.2024 в 09:43
В Улан-Удэ скончалась женщина, сбитая на пешеходном переходе
Ранее в больнице умер её муж
Текст: Андрей Константинов
В больнице Улан-Удэ скончалась женщина, которую в минувшую субботу вместе с мужем сбили на пешеходном переходе на Верхней Березовке.
Напомним, ДТП случилось вечером 13 июля. Как сообщали ранее в ГИБДД Бурятии, 58-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» в районе дома №36 по ул. Рублевская сбил супружескую пару: 58-летнюю женщину и 57-летнего мужчину. Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП. Мужчина умер почти сразу, жизнь женщины спасти также не удалось.
При этом родственники погибших рассказали «Номер один», что в момент наезда водитель «Филдера» был пьян. Однако в ГИБДД сообщили, что результат освидетельствования мужчины показал меньше 0,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, то есть не превысил допустимую норму. Брали ли у мужчины кровь для анализа на состояние опьянения, пока не известно.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, ДТП случилось вечером 13 июля. Как сообщали ранее в ГИБДД Бурятии, 58-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» в районе дома №36 по ул. Рублевская сбил супружескую пару: 58-летнюю женщину и 57-летнего мужчину. Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в БСМП. Мужчина умер почти сразу, жизнь женщины спасти также не удалось.
При этом родственники погибших рассказали «Номер один», что в момент наезда водитель «Филдера» был пьян. Однако в ГИБДД сообщили, что результат освидетельствования мужчины показал меньше 0,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, то есть не превысил допустимую норму. Брали ли у мужчины кровь для анализа на состояние опьянения, пока не известно.
Фото: ГИБДД Бурятии
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