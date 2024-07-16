Происшествия 16.07.2024 в 09:57
В Бурятии выросло число жертв ДТП в селе Исинга
В больнице скончалась женщина-пассажирка УАЗа
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выросло число жертв страшного ДТП в селе Исинга Еравнинского района. От полученных травм в больнице скончалась женщина-пассажирка УАЗа, сообщили сегодня в республиканской ГИБДД.
Напомним, авария произошла днем 5 июля. Автомобиль «УАЗ Патриот», в котором ехали 14 человек – 7 взрослых и 7 детей, слетел с дороги и врезался в электроопору. 56-летний водитель машины погиб на месте, а все пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Позже трех наиболее сильно пострадавших детей санитарным бортом доставили в реанимационное отделение ДРКБ. Одну женщину с тяжелыми травмами эвакуировали в Республиканскую больницу.
Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии
Напомним, авария произошла днем 5 июля. Автомобиль «УАЗ Патриот», в котором ехали 14 человек – 7 взрослых и 7 детей, слетел с дороги и врезался в электроопору. 56-летний водитель машины погиб на месте, а все пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Позже трех наиболее сильно пострадавших детей санитарным бортом доставили в реанимационное отделение ДРКБ. Одну женщину с тяжелыми травмами эвакуировали в Республиканскую больницу.
Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии
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