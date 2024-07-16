В Улан-Удэ молодая пара заказала крупную партию наркотиков по почте

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней девушки и ее 20-летнего друга. Они обвинялись в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в феврале 2024 года безработные девушка и парень для последующего сбыта приобрели в интернете 212 таблеток «синтетики». Посылку, поступившую из Москвы, они пришли получать в почтовое отделение. Там их задержали сотрудники ФСБ.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемых виновными. Девушка получила 5 лет колонии общего режима, а ее друг – 5 лет «строгача». Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»