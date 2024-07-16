Происшествия 16.07.2024 в 10:55
В пригороде Улан-Удэ сбили женщину
Она шла вдоль дороги
Текст: Андрей Константинов
Очередной наезд на пешехода случился вчера в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, поздним вечером на ул. Магистральной в Поселье 44-летний водитель «Тойоты Филдер» сбил 60-летнюю женщину, идущую по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
Напомним, за минувшие выходные в результате наездов в Бурятии погибли два человека, еще три получили травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, за минувшие выходные в результате наездов в Бурятии погибли два человека, еще три получили травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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