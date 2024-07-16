Происшествия 16.07.2024 в 11:27
Жителя Бурятии убили во время просмотра телевизора
Расправу учинила 60-летняя бездомная женщина
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности убийства мужчины в селе Багдарин, к которому оказалась причастна 60-летняя бездомная женщина.
Как рассказали в следственном ведомстве, тело 36-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди обнаружили 7 июля в одном из домов на улице Волгина. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к поиску преступника.
Спустя несколько дней по подозрению в убийстве была задержана 60-летняя местная жительница, ведущая маргинальный образ жизни. Как выяснилось, она не имела своего жилья и занималась бродяжничеством, злоупотребляла спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения.
Под тяжестью улик женщина созналась в преступлении и дала признательные показания. Ей уже предъявлено обвинение в убийстве.
Выяснилось, что в ночь на 7 июля обвиняемая распивала спиртное в доме у потерпевшего. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений женщина решила убить хозяина жилища. Злоумышленница взяла кухонный нож и, подойдя к мужчине, который смотрел телевизор в соседней комнате, нанесла ему несколько ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.
После расправы женщина скрылась. Труп убитого обнаружили на следующий день.
По ходатайству следствия бездомную взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, тело 36-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди обнаружили 7 июля в одном из домов на улице Волгина. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к поиску преступника.
Спустя несколько дней по подозрению в убийстве была задержана 60-летняя местная жительница, ведущая маргинальный образ жизни. Как выяснилось, она не имела своего жилья и занималась бродяжничеством, злоупотребляла спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения.
Под тяжестью улик женщина созналась в преступлении и дала признательные показания. Ей уже предъявлено обвинение в убийстве.
Выяснилось, что в ночь на 7 июля обвиняемая распивала спиртное в доме у потерпевшего. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений женщина решила убить хозяина жилища. Злоумышленница взяла кухонный нож и, подойдя к мужчине, который смотрел телевизор в соседней комнате, нанесла ему несколько ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.
После расправы женщина скрылась. Труп убитого обнаружили на следующий день.
По ходатайству следствия бездомную взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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