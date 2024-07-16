В Улан-Удэ собаки покусали двух детей

За последние три дня в Улан-Удэ зафиксировали четыре нападения собак на горожан. В двух случаях объектом агрессии животных стали дети.– Все нападавшие животные установлены. Это собаки имеют хозяев, их выпустили на улицы на самовыгул. Сейчас идет сбор материалов для привлечения владельцев к административной ответственности за допущение нападения. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул. Любое нарушение правил может привести к трагедии, – прокомментировал ситуацию начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Как напомнили в мэрии, штрафы для владельцев собак за самовыгул, отсутствие регистрации и нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: pixabay.com