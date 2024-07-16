Происшествия 16.07.2024 в 11:47

В Улан-Удэ собаки покусали двух детей

Всего за 3 дня в городе зафиксировали 4 случая нападений животных
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ собаки покусали двух детей
За последние три дня в Улан-Удэ зафиксировали четыре нападения собак на горожан. В двух случаях объектом агрессии животных стали дети.

– Все нападавшие животные установлены. Это собаки имеют хозяев, их выпустили на улицы на самовыгул. Сейчас идет сбор материалов для привлечения владельцев к административной ответственности за допущение нападения. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул. Любое нарушение правил может привести к трагедии, – прокомментировал ситуацию начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Как напомнили в мэрии, штрафы для владельцев собак за самовыгул, отсутствие регистрации и нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com
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