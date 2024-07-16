Происшествия 16.07.2024 в 12:18

В районах Бурятии продолжают гореть леса

Причинами пожаров по-прежнему остаются жаркая погода и сухие грозы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районах Бурятии продолжают гореть леса

За последние сутки в республике обнаружено 11 возгораний, в Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах.

Причинами пожаров по-прежнему остаются жаркая погода и сухие грозы.

- На утро 16 июля продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров, в Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Потушены 17 очагов, в Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах. На тушении работает 362 человека. Работают 64 единицы лесопожарной техники, - сообщает РАЛХ.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2 492,03 гектаров, угрозы населенным пунктам нет.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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