В районах Бурятии продолжают гореть леса

За последние сутки в республике обнаружено 11 возгораний, в Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах.

Причинами пожаров по-прежнему остаются жаркая погода и сухие грозы.

- На утро 16 июля продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров, в Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Потушены 17 очагов, в Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах. На тушении работает 362 человека. Работают 64 единицы лесопожарной техники, - сообщает РАЛХ.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2 492,03 гектаров, угрозы населенным пунктам нет.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ