Четыре организации в Бурятии отштрафовали из-за нарушений при перечислении алиментов

Служба судебных приставов Бурятии привлекла к административной ответственности четыре республиканские организации.

В ходе проверок бухгалтерий компаний Закаменского района и города Улан-Удэ были выявлены нарушения по сумме алиментов и срокам их удержания, а также по задолженности по алиментам из заработной платы.

- Судебные приставы проверяют вовремя ли перечисляются денежные средства, правильно ли рассчитывается сумма алиментов, возвращаются ли исполнительные документы уволенных сотрудников, которые должны быть переданы судебным приставом по новому месту работу, правильно ли заполняются реквизиты и данные взыскателей. С начала 2024 года было проведено свыше 3,3 тысяч таких проверок, - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

По итогам проверок должностные лица организаций, где были выявлены нарушения, были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. Штраф на должностных лиц по этой статье составляет от 15 до 20 тыс. рублей.

Фото: Номер один