Происшествия 16.07.2024 в 13:56

Житель Улан-Удэ задушил женщину

Злоумышленник задержан и взят под стражу
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ задушил женщину
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу горожанина, обвиняемого в убийстве.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил руками потерпевшую, которая скончалась от отека головного мозга и асфиксии», - сообщили в пресс-службе суда.

Подробности этого преступления правоохранители пока не сообщали.

Напомним, на днях в Бурятии перед судом предстал мужчина, который 15 лет назад в ходе ссоры задушил своего знакомого.

Фото: «Номер один»
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