Происшествия 16.07.2024 в 13:56
Житель Улан-Удэ задушил женщину
Злоумышленник задержан и взят под стражу
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу горожанина, обвиняемого в убийстве.
«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил руками потерпевшую, которая скончалась от отека головного мозга и асфиксии», - сообщили в пресс-службе суда.
Подробности этого преступления правоохранители пока не сообщали.
Напомним, на днях в Бурятии перед судом предстал мужчина, который 15 лет назад в ходе ссоры задушил своего знакомого.
Фото: «Номер один»
«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил руками потерпевшую, которая скончалась от отека головного мозга и асфиксии», - сообщили в пресс-службе суда.
Подробности этого преступления правоохранители пока не сообщали.
Напомним, на днях в Бурятии перед судом предстал мужчина, который 15 лет назад в ходе ссоры задушил своего знакомого.
Фото: «Номер один»
Тегиубийство