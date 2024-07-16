Происшествия 16.07.2024 в 14:11

Мошенники оформили на жительницу Бурятии 16 микрозаймов

Еще 4 женщина взяла сама и перевела их аферистам
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники оформили на жительницу Бурятии 16 микрозаймов
В полицию Иволгинского района обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников, которые, представившись сначала сотрудниками сотовой компании, а затем портала госуслуг и Центробанка похитили у нее около 600 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 10 июня женщине позвонил лже-работник оператора сотовой связи и сообщил, что ей необходимо продлить договор абонентского обслуживания. Для этого мужчина попросил продиктовать ему код из смс.

Затем сельчанка получила смс-сообщение о фиксации входа в личный кабинет на портале госуслуг и пользования имеющимися там данными. В сообщении предлагалось позвонить по указанному номеру телефона, если владелец аккаунта не заходил на электронный сервис. Именно это и сделала женщина.

Собеседник, представившийся «сотрудником портала госуслуг», стал обвинять сельчанку, что, передав код псевдо-работнику сотовой компании, она фактически предоставила доступ к своему личному кабинету на сервисе. Теперь, по его словам, мошенники с помощью содержащейся там конфиденциальной информации смогут оформить на нее кредиты. Он обещал помочь, для чего соединил потерпевшую с якобы сотрудником Центробанка.

Тот, в свою очередь, ещё больше повысил градус напряженности: женщине он сообщил, что аферисты уже начали брать на её имя займы. Поэтому нужно перехватить инициативу и оформить кредиты самой, чтобы, внеся деньги на специальный счет, аннулировать предыдущие.

По указке аферистов гражданка сначала подала заявку на получение 400 тысяч рублей в банк, затем еще 200 тысяч рублей, но в обоих случаях ей отказали.

Тогда по рекомендации интернет-преступников она оформила 4 микрозайма на общую сумму 110 тысяч рублей и перевела по указанным реквизитам, после чего собеседник уверил её, что угроза миновала и просил не переживать. Однако дозвониться до него женщина больше не смогла. А потом ей стали приходить смс-уведомления об очередных оформленных на её имя микрозаймах. На момент обращения сельчанки в полицию мошенники, завладевшие доступом в её аккаунт на госуслугах, оформили 16 микрозаймов, похитив 464 тысячи рублей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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