Происшествия 16.07.2024 в 15:38

44-летнего жителя села Иволгинск задержали за разбой и воровство

Мужчина, угрожая ножом, похитил у двух местных жителей телефон и сумку с инструментами
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Текст: Служба информации "Номер один"
44-летнего жителя села Иволгинск задержали за разбой и воровство

Иволгинские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на двух местных жителей 59 и 60 лет. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина, временно проживавший у друга в с. Иволгинск.

- Приехав в село после распития спиртного из Улан-Удэ, он ворвался в случайный дом в частном секторе, где застал сидящих за столом сельчан.
Спросив, не заходила ли к ним его возлюбленная с, якобы, похищенным у него телефоном, мужчина подошел к хозяину жилища и вырвал из рук принадлежащий ему гаджет, а затем схватил с кухонного стола нож. Используя для развития конфликта новые предлоги, он толкнул мужчину на диван, а затем под угрозой ножа заставил сесть туда его гостя, - рассказали в полиции.

Руки и ноги потерпевших мужчина обвязал найденной на полу электропроводкой, а затем стал обыскивать в поисках ценностей дом.

Так, он похитил из жилища сумку его владельца с инструментами и гаечные ключи. У второго гражданина злоумышленник забрал костыль и из куртки в прихожей — телефон. С похищенным имуществом он покинул жилище, закрыв дом на навесной замок.

Сейчас мужчина задержан, у него изъят один похищенных из гаджетов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные противоправные деяния и тяжкое преступление против личности. В 2023 году он освободился из исправительного учреждения. В апреле этого года привлекался к ответственности за грабеж – он отобрал у прохожего сумку с одеждой и обувью.

На данный момент заключен под стражу.

 

Фото: Номер один

 

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