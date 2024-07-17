Происшествия 17.07.2024 в 09:29

Причиной массового отключения света в Бурятии стал свищ

Об этом сообщил глава республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Причиной массового отключения света в Бурятии стал свищ
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о причине массового отключения электричества в республике, случившегося вчера вечером. Напомним, из-за аварийного отключения энергоблока Гусиноозерской ГРЭС без света частично остались 7 районов Бурятии и Улан-Удэ: всего 75 населенных пунктов, в которых проживают 115 тысяч человек.

«Остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», - сообщил Алексей Цыденов.

Как уже сообщал «Номер один», проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
авария отключение

Все новости

В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП
17.07.2024 в 10:27
Пожары в Бурятии тушат более 400 человек
17.07.2024 в 10:26
В пригороде Улан-Удэ «Соренто» залетел под «Урал»
17.07.2024 в 10:20
В Улан-Удэ благоустраивают парки
17.07.2024 в 10:15
В Бурятии молодой и пьяный водитель перевернулся по дороге на Щучку
17.07.2024 в 10:03
Осужденному лежачему инвалиду не обеспечили надлежащий уход в одной из колоний Бурятии
17.07.2024 в 10:02
67-летний вор в Бурятии попался на продаже краденного
17.07.2024 в 09:58
В Бурятии из-за замыкания проводки загорелся дом
17.07.2024 в 09:51
В Бурятии полицейский и фермер спасли заблудившихся детей
17.07.2024 в 09:43
Нерадивая мать в Улан-Удэ накопила миллионные долги по алиментам
17.07.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП
На проспекте Строителей столкнулись «Истана» и «Хонда Фит»
17.07.2024 в 10:27
Пожары в Бурятии тушат более 400 человек
В республике продолжает действовать режим ЧС регионального значения
17.07.2024 в 10:26
В пригороде Улан-Удэ «Соренто» залетел под «Урал»
В аварии пострадал водитель кроссовера
17.07.2024 в 10:20
В Бурятии молодой и пьяный водитель перевернулся по дороге на Щучку
Парня госпитализировали, его пассажиры серьезно не пострадали
17.07.2024 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru