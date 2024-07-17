Происшествия 17.07.2024 в 09:29
Причиной массового отключения света в Бурятии стал свищ
Об этом сообщил глава республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о причине массового отключения электричества в республике, случившегося вчера вечером. Напомним, из-за аварийного отключения энергоблока Гусиноозерской ГРЭС без света частично остались 7 районов Бурятии и Улан-Удэ: всего 75 населенных пунктов, в которых проживают 115 тысяч человек.
«Остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», - сообщил Алексей Цыденов.
Как уже сообщал «Номер один», проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», - сообщил Алексей Цыденов.
Как уже сообщал «Номер один», проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии.
Фото: «Номер один»
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