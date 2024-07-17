В Бурятии полицейский и фермер спасли заблудившихся детей

Днем 15 июля в отдел полиции Закаменского района позвонила женщина. Она сообщила, что её 15-летняя дочь, взрослая сестра и племянницы - девочки 6 и 11 лет - заблудились в лесу. Там они остановились собрать землянику после купания в реке в нескольких километрах от Закаменска. Однако внезапно грянул дождь, солнце скрылось, и обратной дороги компания не нашла.Дочь женщины смогла поймать сотовую связь и позвонила маме, а та сообщила в полицию и оставила номер дочери.Как рассказали в МВД Бурятии, на место незамедлительно выехал оперуполномоченный отделения уголовного розыска. Связавшись с девочкой, он попросил её сделать видео местности, в которой те находятся, и не покидать болотистый участок до его прихода. Сам же заехал к местному фермеру - тот хорошо ориентировался в лесу - и попросил его о помощи в поисках. Поняв по расположению гор на видео, где примерно заблудилась компания, мужчины выехали на место. Машину они оставили за километр от этого участка: местность была труднопроходимой.Вскоре потерявшуюся компанию удалось найти. К этому времени они провели в лесу около пяти часов и не на шутку паниковали. На полицейском автомобиле всех заблудившихся доставили домой.