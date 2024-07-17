Происшествия 17.07.2024 в 09:51
В Бурятии из-за замыкания проводки загорелся дом
Хозяин жилища успел покинуть горящее строение
Текст: Андрей Константинов
Днём 16 июля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Унэгэтэй Заиграевского района. К месту вызова был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена веранда и крыша двухквартирного жилого дома. Возгорание потушили в течение часа на общей площади 56 кв.м. В результате пожара полностью сгорела веранда, огнём повреждена крыша дома. Пострадавших нет: до прибытия пожарных хозяин дома самостоятельно эвакуировался», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена веранда и крыша двухквартирного жилого дома. Возгорание потушили в течение часа на общей площади 56 кв.м. В результате пожара полностью сгорела веранда, огнём повреждена крыша дома. Пострадавших нет: до прибытия пожарных хозяин дома самостоятельно эвакуировался», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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