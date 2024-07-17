67-летний вор в Бурятии попался на продаже краденного

Житель города Закаменск в Бурятии бессовестно присвоил себе оставленный на лавке телефон. Пытаясь его продать, он попался росгвардейцам, которые уже искали пропажу.

В Росгвардии рассказали, что женщина случайно оставила сотовый телефон на скамейке, во дворе жилого многоквартирного дома. Спохватившись, она не обнаружила пропажу и сообщила в правоохранительные органы.

- Опросив потерпевшую и установив марку и модель телефона, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску краденного. Немного погодя возле продуктового центра, росгвардейцы заметили мужчину, который предлагал прохожим купить телефон. Задержав его, правоохранители обнаружили краденный сотовый телефон, - комментируют в ведомстве.

67-летнего местного жителя доставили в полицию. Там он сознался в краже и попытке сбыта забытого телефона для дальнейшей покупки выпивки.

На мужчину заведено уголовное дело, добавили в Росгвардии.

Фото: loon.site