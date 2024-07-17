Пожары в Бурятии тушат более 400 человек

За последние сутки в республике обнаружено 16 возгораний, в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Лесной пожар в Баунтовском районе зарегистрирован на границе с Забайкальским краем, огонь перешел с соседнего региона. Причиной остальных, возникших очагов стала сухая гроза.

- На утро 17 июля продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Потушено 12 пожаров, в Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах, - сообщили в РАЛХе.

На тушении работает 437 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано 79 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2 838, 05 га, угрозы населенным пунктам нет. В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения.

Фото: РАЛХ