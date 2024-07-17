В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП

ДТП с пострадавшим произошло около 12 часов дня 16 июля на пр. Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель автомобиля «Истана» не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой Фит Шатл». В результате аварии серьезные травмы получила 70-летняя пассажирка «Фита». С компрессионным переломом позвоночника женщину госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии