Происшествия 17.07.2024 в 10:27
В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП
На проспекте Строителей столкнулись «Истана» и «Хонда Фит»
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшим произошло около 12 часов дня 16 июля на пр. Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель автомобиля «Истана» не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой Фит Шатл». В результате аварии серьезные травмы получила 70-летняя пассажирка «Фита». С компрессионным переломом позвоночника женщину госпитализировали в БСМП.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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