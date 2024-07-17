Происшествия 17.07.2024 в 10:27

В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП

На проспекте Строителей столкнулись «Истана» и «Хонда Фит»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщина сломала позвоночник в ДТП
ДТП с пострадавшим произошло около 12 часов дня 16 июля на пр. Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель автомобиля «Истана» не уступил дорогу и столкнулся с «Хондой Фит Шатл». В результате аварии серьезные травмы получила 70-летняя пассажирка «Фита». С компрессионным переломом позвоночника женщину госпитализировали в БСМП.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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