Змеи покусали шестерых детей в Бурятии

В Бурятии за 1,5 месяца лета змеи уже шесть раз напали на детей. Один пострадавший ребенок в июне и пять в июле – именно столько покусанных обратились в приемно-диагностическое отделение ДРКБ за этот период.

- Первый случай нападения змеи был зафиксирован в июне - 7-летний ребенок пострадал на реке Торма Иволгинского района. За две недели июля число обращений в приемное отделение увеличилось в разы. 15-летний подросток в Иволгинском районе пострадал во дворе собственного дома. Другой 14-летний школьник столкнулся с пресмыкающимися около водоема в Прибайкальском районе. На 13-летнего ребенка змея напала в Тарбагатайском, в этом же районе змея укусила 14-летнего подростка в огороде. На 7-летнего малыша змея напала в Курумканском районе, когда ребенок отдыхал на природе, - рассказывает заведующая приемно-диагностическим отделением ДРКБ Оюна Цыбикова.

В ДРКБ им оказали всю необходимую помощь. До стабилизации состояния дети находились в отделении анестезиологии и реанимации, а после были переведены в травматолого-отротопедическое отделение для дальнейшего. Врачи советуют быть осторожными и всегда прежде осматривать то место, где собираетесь отдыхать

- Будьте «шумными», потому что змеи боятся шума. Если вас все же укусила змея, место укуса необходимо обработать дезинфицирующим средством, наложить повязку, обеспечить пострадавшему покой и как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, - предупредил завотделением травматологии и ортопедии ДРКБ Жаргал Дылгыров.

Фото: loon.site