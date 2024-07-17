Устав от шума, житель Бурятии вырубил интернет во всем селе

За уничтожение интернет-оборудования 30-летнего жителя Хоринского района Бурятии привлекли к уголовной ответственности. Устав от шума молодежи у столба, раздающего бесплатный wi-fi, мужчина просто поджег оборудование, причинив тем самым провайдеру ущерб на сумму около 132 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД республики, интернет-оборудование находилось в двух металлических ящиках на железобетонном столбе недалеко от дома мужчины.

- При задержании сельчанин объяснил, что около столба, находящегося рядом с его домом, постоянно собиралась молодежь, потому что в непосредственной близости к оборудованию лучше ловит интернет. Подростки галдели и мешали мужчине, поэтому несколько раз он обрезал провода, оставляя без связи местных жителей. Однако в этот раз он решился на кардинальные меры и поджег оборудование, - комментируют в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ранее к уголовной ответственности сельчанин не привлекался и работает на пилораме, добавили в МВД.



Фото: Номер один



