Происшествия 18.07.2024 в 09:08

Водитель в Бурятии устроил тройное ДТП

Выехав на встречку он покалечил двоих человек
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Текст: Елена Кокорина
Водитель в Бурятии устроил тройное ДТП

Вчера утром, 17 июля, в Бурятии произошло тройное ДТП. Участниками аварии, в том числе, стали и несовершеннолетние дети.

- Около 8 утра в Иволгинском районе 62-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» в 100 метрах от поселка Исток выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Ипсум». Далее произошло столкновение с другим автомобилем - «Тойота Королла Спасио», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водители автомашины «Хендэ Крета» и «Тойота Ипсум» с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Тойота Королла Спасио» после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены.

Фото: ГИБДД РБ

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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