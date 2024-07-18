Водитель в Бурятии устроил тройное ДТП

Вчера утром, 17 июля, в Бурятии произошло тройное ДТП. Участниками аварии, в том числе, стали и несовершеннолетние дети.

- Около 8 утра в Иволгинском районе 62-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» в 100 метрах от поселка Исток выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Ипсум». Далее произошло столкновение с другим автомобилем - «Тойота Королла Спасио», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водители автомашины «Хендэ Крета» и «Тойота Ипсум» с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Тойота Королла Спасио» после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены.

Фото: ГИБДД РБ