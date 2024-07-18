Молодой водитель в Бурятии перевернулся в автомобиле

Очередное ДТП с переворотом произошло вчера, 17 июля, в Кяхтинском районе Бурятии. Ее участником стал 23-летний водитель, не справившийся с управлением.

- Ночью в Кяхтинском районе водитель автомобиля «Ниссан Альмера», следуя со стороны улицы Степная в направлении улицы Заводской г. Кяхта не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Машина в результате этого опрокинулась, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП сам водитель и его 22-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД РБ