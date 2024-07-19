Перевернувшийся грузовик перекрыл движение трамваев в Улан-Удэ

Сегодня утром, 19 июля, в Улан-Удэ произошло ДТП остановившее движение трамваев. Перекрыл им дорогу грузовик, который перевернулся, упав прямо на трамвайные пути.

Авария случилась в Октябрьском районе города, на улице Ключевская. Как рассказали аварийные инспекторы, виновник устроивший «сыр-бор» с места аварии бессовестно скрылся.

- По словам очевидцев, пострадавших водителей Скании и Тойоты Гайя подрезал автомобиль Виста и благополучно уехал, - пишут в телеграмм канале кварком Улан удэ кузов салон.

Движение трамваев по улице Ключевская было перекрыто в обе стороны. Трамваи идут по измененному маршруту.

В 8.43 ч. в МУП «Управление трамваев» сообщили, что открыли движение по Ключевской для трамваев №8 и №4 на Мелькомбинат.

Фото: скриншот видео "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"