Происшествия 19.07.2024 в 08:56

Перевернувшийся грузовик перекрыл движение трамваев в Улан-Удэ

Виновник аварии скрылся
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Текст: Елена Кокорина
Перевернувшийся грузовик перекрыл движение трамваев в Улан-Удэ

Сегодня утром, 19 июля, в Улан-Удэ произошло ДТП остановившее движение трамваев. Перекрыл им дорогу грузовик, который перевернулся, упав прямо на трамвайные пути.

Авария случилась в Октябрьском районе города, на улице Ключевская. Как рассказали аварийные инспекторы, виновник устроивший «сыр-бор» с места аварии бессовестно скрылся.

- По словам очевидцев, пострадавших водителей Скании и Тойоты Гайя подрезал автомобиль Виста и благополучно уехал, - пишут в телеграмм канале кварком Улан удэ кузов салон.

Движение трамваев по улице Ключевская было перекрыто в обе стороны. Трамваи идут по измененному маршруту.

В 8.43 ч. в МУП «Управление трамваев» сообщили, что открыли движение по Ключевской для трамваев №8 и №4 на Мелькомбинат.

Фото: скриншот видео "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"

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