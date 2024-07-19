Происшествия 19.07.2024 в 09:17

В Улан-Удэ убийства передались по наследству

20-летний юноша, чей отец сидит за убийство, зарезал родного деда
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийства передались по наследству
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый юноша проживал в квартире у родного 76–летнего деда, помогая ему по хозяйству. Утро 17 июля родственники начали с употребления спиртного. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними возникла ссора. В её ходе внук схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов деду в грудь. От полученных ран пожилой мужчина скончался на месте.

Злоумышленник, осознав, что убил родственника, сам вызвал экстренные службы. Прибывшим на место происшествия полицейским он выдал нож и рассказал об обстоятельствах преступления, после чего был задержан.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу в качестве потерпевшего признан сын убитого мужчины, который в настоящее время сам отбывает наказание за убийство сожительницы», - сообщили в Следственном комитете.     

Фото: «Номер один»
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