В Улан-Удэ убийства передались по наследству

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый юноша проживал в квартире у родного 76–летнего деда, помогая ему по хозяйству. Утро 17 июля родственники начали с употребления спиртного. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними возникла ссора. В её ходе внук схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов деду в грудь. От полученных ран пожилой мужчина скончался на месте.Злоумышленник, осознав, что убил родственника, сам вызвал экстренные службы. Прибывшим на место происшествия полицейским он выдал нож и рассказал об обстоятельствах преступления, после чего был задержан.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу в качестве потерпевшего признан сын убитого мужчины, который в настоящее время сам отбывает наказание за убийство сожительницы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»