В Улан-Удэ появился новый мини-аквапарк

К известному выражению, что в России две беды – дураки и дороги, третьим пунктом можно смело добавить и детские площадки в Улан-Удэ. Неоднократно сообщалось, что многие из них сегодня находятся в заброшенном и аварийном состоянии. Но речь в этот раз пойдет о довольно новой детской площадке на Бурводе, после каждого дождя которую так затапливает водой, что она превращается в своеобразный мини-аквапарк. Вот только, увы, с грязной водой.

Видео той самой площадки опубликовали 18 июля в паблике «Злой Улан-Удэ» ВКонтакте. Дождя в тот день в городе не было, но две горки и качели полностью «стоят» в воде. Воду откачивать никто не собирается.

- Вот такая замечательная площадка есть в городе в поселке Бурвострой, на улице Кабанская, 13. Называется все делается для детей и для людей. Но вот в таком состоянии она уже второй год, а никто ни на что не реагирует. Ощущение, что всем просто по барабану. Детишки, как хотите, так и играйте, - комментирует автор видео чудо-площадки.

Как мы видим, в Улан-Удэ есть теперь детская площадка-трансформер, которая в сухую погоду является обычной игровой зоной, а после дождя на пару-тройку дней превращается в аквапарк. Ну, не чудо ли?.. Возможно после публикации в СМИ городские власти все же обратят на нее внимание и отправят машины по откачке луж поработать на Бурводе у дома №13.

Ранее «Народный фронт» сообщал и о других детских площадках, которые буквально разваливаются под детьми, потому что на них еще играли их родители.

- На детской площадке по улице Магистральная следует заменить или обновить качели и горки. Рядом с ней площадка, на которой реки-озера разливаются каждый дождь – сточная труба выходит как раз на ее территорию. На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад, - пишут «фронтовики».

Похожая ситуация и на детских площадках в Гусиноозерске – конструкции там ветхие, сломанные и опасные.

- Обслуживания и ухода площадка не видела уже много лет. Вместо детей здесь среди мусора гуляют бродячие животные. На жалобы жителей никто не обращает внимания, - сообщили накануне в группе «Народный фронт».

Фото: скриншот видео из паблика "Злой Улан-Удэ" Вконтакте