Происшествия 19.07.2024 в 09:26
13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии
За сутки ликвидировано 10 возгораний, но возникло 7 новых
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском и Муйском районах. Их причиной стала сухая гроза.
За это же время удалось ликвидировать 10 лесных пожаров - в Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
«На утро 19 июля продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. На тушении работает 466 человек и 96 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1608 га, угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
При этом, как отметили в агентстве, задымленность в районах Бурятии связана с лесными пожарами в Забайкальском крае и Якутии.
Фото: РАЛХ
За это же время удалось ликвидировать 10 лесных пожаров - в Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
«На утро 19 июля продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. На тушении работает 466 человек и 96 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1608 га, угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
При этом, как отметили в агентстве, задымленность в районах Бурятии связана с лесными пожарами в Забайкальском крае и Якутии.
Фото: РАЛХ
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