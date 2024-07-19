Происшествия 19.07.2024 в 09:26

13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии

За сутки ликвидировано 10 возгораний, но возникло 7 новых
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Текст: Андрей Константинов
13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском и Муйском районах. Их причиной стала сухая гроза.

За это же время удалось ликвидировать 10 лесных пожаров - в Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском  и Хоринском районах.

«На утро 19 июля продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. На тушении работает 466 человек и 96 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1608 га, угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

При этом, как отметили в агентстве, задымленность в районах Бурятии связана с лесными пожарами в Забайкальском крае и Якутии.

Фото: РАЛХ
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