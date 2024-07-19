13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском и Муйском районах. Их причиной стала сухая гроза.За это же время удалось ликвидировать 10 лесных пожаров - в Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.«На утро 19 июля продолжаются работы по тушению 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. На тушении работает 466 человек и 96 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1608 га, угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.При этом, как отметили в агентстве, задымленность в районах Бурятии связана с лесными пожарами в Забайкальском крае и Якутии.Фото: РАЛХ