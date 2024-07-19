В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 5-летнюю девочку

Еще одно ДТП случилось примерно в это же время на ул. Революции 1905 года. Там 32-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» врезался в «Субару Форестер». В результате аварии 18-летний пассажир «Алиона» получил травму головы, его госпитализировали в БСМП.





ДТП произошло около 19 часов вечера на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летняя женщина на «Тойоте Спринтер» сбила 5-летнюю девочку, которая одна шла по пешеходному переходу. В результате наезда у ребенка диагностировали ушиб голеностопного сустава. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии