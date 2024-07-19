Происшествия 19.07.2024 в 09:53

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 5-летнюю девочку

К счастью, ребенок серьезно не пострадал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 5-летнюю девочку
ДТП произошло около 19 часов вечера на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летняя женщина на «Тойоте Спринтер» сбила 5-летнюю девочку, которая одна шла по пешеходному переходу. В результате наезда у ребенка диагностировали ушиб голеностопного сустава. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой.

Еще одно ДТП случилось примерно в это же время на ул. Революции 1905 года. Там 32-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» врезался в «Субару Форестер». В результате аварии 18-летний пассажир «Алиона» получил травму головы, его госпитализировали в БСМП.


Фото: ГИБДД Бурятии
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