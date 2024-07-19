Автомобилистам в Улан-Удэ снова перекроют дорогу

В связи с аварийно-восстановительными работами по устранению аварии, сегодня, 19 июля, будет закрыто движение автотранспорта по улице Комсомольская. Участок от дома № 28а до дома № 38 перекроют с 10 до 20 часов.

- Объезд будет осуществляться по межквартальным дорогам по улице Буйко. Из схемы маршрутов № 4А, 29, 30, 37, 40 на период работ исключается остановка «Городской шахматный клуб» (Музыкально-гуманитарный лицей), - сообщили в мэрии города.

Добавим, что из-за аварии более 20 домов по улице Комсомольская на весь день останутся без воды. Восстановительные работы по устранению аварии проводят на чугунной трубе Ду - 150 мм. Специалисты МУП «Водоканала» делают всё возможное, чтобы завершить их быстрее.

Фото: мэрия города