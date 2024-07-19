В Бурятии юный байкер снес девочку на велосипеде

В Кабанском районе в аварию попал 35-летний байкер, ехавший на «Хонде» по трассе в сторону Иркутска. На ремонтируемом участке дороги в районе Каменска он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадавшего мотоциклиста пришлось госпитализировать.





Два ДТП с участием мототранспорта зафиксировали в минувшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое случилось днем в селе Никольск Мухоршибирского района. Там 15-летний водитель мотоцикла, не имеющий прав, на ул. Ленина врезался в 14-летнюю девочку на велосипеде. Школьница получила травмы и обратилась в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии