Происшествия 19.07.2024 в 10:34
В Бурятию пришла засуха
Посевы гибнут в Курумканском районе
Текст: Андрей Константинов
В Курумканском районе распоряжением администрации введен режим «Чрезвычайная ситуация», сообщает вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7». Причина этого – обрушившаяся на район засуха.
Как сообщили в отделе сельского хозяйства райадминистрации, по предварительным данным, из-за засухи погибли посевы на площади 2600 га. Примерно половину этой площади составляют зерновые культуры, другую половину - кормовые культуры.
Ущерб, нанесенный местным аграриям, установит специальная комиссия.
Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
Как сообщили в отделе сельского хозяйства райадминистрации, по предварительным данным, из-за засухи погибли посевы на площади 2600 га. Примерно половину этой площади составляют зерновые культуры, другую половину - кормовые культуры.
Ущерб, нанесенный местным аграриям, установит специальная комиссия.
Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
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