В Бурятию пришла засуха

В Курумканском районе распоряжением администрации введен режим «Чрезвычайная ситуация», сообщает вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7». Причина этого – обрушившаяся на район засуха.Как сообщили в отделе сельского хозяйства райадминистрации, по предварительным данным, из-за засухи погибли посевы на площади 2600 га. Примерно половину этой площади составляют зерновые культуры, другую половину - кормовые культуры.Ущерб, нанесенный местным аграриям, установит специальная комиссия.Фото: «Курумкан-инфо.24/7»