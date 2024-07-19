Трамваи в Улан-Удэ перестанут ходить в центр

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, трамваи в центр Улан-Удэ ходить не будут. Это связано с обновлением трамвайных путей на Элеваторе.

Потерпеть горожанам придется до конца июля. Такая схема движения ожидается не только в грядущие выходные дни, но и на следующие – 27 и 28 июля.

- Сегодня, 19 июля, трамваи ходят до 22 часов, значит в депо будут заходить раньше обычного. Маршруты 7 и 8 на линию не выходят во время закрытия движения в центр. Добавлен новый временный маршрут №3, который будет ходить с Шишковки до ЛВРЗ и обратно с интервалом в 15 минут. Маршрут трамвая №5 останется без изменений,- пишут в МУП «Управление трамвая».

Про изменение движения трамваев по маршрутам №№1, 2 и 4 можно подробнее узнать в схеме в фото новости.

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Фото: МУП "Управление трамвая", схема от @yov_vadim