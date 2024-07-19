Телевизор спалил дом в Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии короткое замыкание телевизора привело к возгоранию в зимовье. За час пожар уничтожил внутренности строения и крышу.

- Сообщение о возгорании зимовья в селе Унэгэтэй поступило на пульт пожарной части днём, 18 июля. На момент прибытия первого пожарного подразделения зимовье было охвачено огнём изнутри. Огонь перешел и на крышу строения. Возгорание на общей площади 32 кв метров было потушено в течение часа, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент пожара хозяйка находилась внутри дома, но пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание телевизора.

Фото: РА ГО и ЧС