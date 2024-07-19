Происшествия 19.07.2024 в 11:54

Телевизор спалил дом в Бурятии

Пожар вызвало короткое замыкание техники
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Телевизор спалил дом в Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии короткое замыкание телевизора привело к возгоранию в зимовье. За час пожар уничтожил внутренности строения и крышу.

- Сообщение о возгорании зимовья в селе Унэгэтэй поступило на пульт пожарной части днём, 18 июля. На момент прибытия первого пожарного подразделения зимовье было охвачено огнём изнутри. Огонь перешел и на крышу строения. Возгорание на общей площади 32 кв метров было потушено в течение часа, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент пожара хозяйка находилась внутри дома, но пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание телевизора.

Фото: РА ГО и ЧС

 

Теги
пожар замыкание телевизор

Все новости

В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком
19.07.2024 в 12:36
В Улан-Удэ случилось восстание грузовиков
19.07.2024 в 12:31
В Бурятии опровергли информацию о пьяном министре за рулем
19.07.2024 в 12:11
Пенсионеры Бурятии соревнуются на летней спартакиаде в Бичуре
19.07.2024 в 12:09
Телевизор спалил дом в Бурятии
19.07.2024 в 11:54
В Улан-Удэ бизнесмену объявили предостережение за продажу хот-догов с плесенью
19.07.2024 в 11:43
Трамваи в Улан-Удэ перестанут ходить в центр
19.07.2024 в 11:23
Для родственников осужденных в Бурятии прошел День открытых дверей
19.07.2024 в 11:10
На столбах в Улан-Удэ появились полицейские мигалки
19.07.2024 в 11:06
В Улан-Удэ закроют остановку «Элеватор»
19.07.2024 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком
Водителя, спровоцировавшего аварию, сейчас ищут
19.07.2024 в 12:36
В Улан-Удэ случилось восстание грузовиков
За пару часов они попали в три ДТП
19.07.2024 в 12:31
Трамваи в Улан-Удэ перестанут ходить в центр
Горожан просят временно пересесть на автобусы
19.07.2024 в 11:23
В Бурятию пришла засуха
Посевы гибнут в Курумканском районе
19.07.2024 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru