В Улан-Удэ случилось восстание грузовиков
Всего за три утренних часа в Улан-Удэ произошло три аварии, участниками которых стали большегрузные машины. Трио сегодняшних происшествия в соцсетях города назвали ничем иным, как «восстанием» грузовиков.
Открыл череду большегрузных ДТП перевернувшийся грузовик. Упав прямо на трамвайные пути, он полностью парализовал их движение в обе стороны.
Не успели разблокировать движение в кварталах, как его заблокировали под путепроводом в центре. Его участниками стал большегрузный тягач МАЗ и легковой автомобиль Toyota Probox.
Буквально следом произошло и третье ДТП с грузовиком вблизи поселка Тулунжа.
- Авария произошла на трассе Р-258 с участием легкового и грузового автомобилей. Фура Foton auman не соблюдая дистанцию въехала в стоящего на светофоре Nissan Qashqai. Обошлось без пострадавших, но есть механические повреждения, - пишут аварийные автоинспекторы.
Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»