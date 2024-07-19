В Улан-Удэ случилось восстание грузовиков

Всего за три утренних часа в Улан-Удэ произошло три аварии, участниками которых стали большегрузные машины. Трио сегодняшних происшествия в соцсетях города назвали ничем иным, как «восстанием» грузовиков.

Открыл череду большегрузных ДТП перевернувшийся грузовик. Упав прямо на трамвайные пути, он полностью парализовал их движение в обе стороны.

Не успели разблокировать движение в кварталах, как его заблокировали под путепроводом в центре. Его участниками стал большегрузный тягач МАЗ и легковой автомобиль Toyota Probox.

Буквально следом произошло и третье ДТП с грузовиком вблизи поселка Тулунжа.

- Авария произошла на трассе Р-258 с участием легкового и грузового автомобилей. Фура Foton auman не соблюдая дистанцию въехала в стоящего на светофоре Nissan Qashqai. Обошлось без пострадавших, но есть механические повреждения, - пишут аварийные автоинспекторы.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»