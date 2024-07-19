В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком

«По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Тойота Виста», совершивший небезопасное перестроение перед грузовым авто. После случившегося он покинул место ДТП и в настоящее время разыскивается полицейскими», - сообщили в Госавтоинспекции.









