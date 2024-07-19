Происшествия 19.07.2024 в 12:36
В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком
Водителя, спровоцировавшего аварию, сейчас ищут
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства крупной аварии с участием грузовика. Напомним, она случилась сегодня около 8 часов утра на улице Ключевская. Там 33-летний водитель самосвала «Скания» врезался в «Тойоту Гая», после чего грузовик опрокинулся на трамвайные пути.
К счастью, в аварии люди не пострадали. Однако из-за ДТП было остановлено движение трамваев.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
К счастью, в аварии люди не пострадали. Однако из-за ДТП было остановлено движение трамваев.
«По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Тойота Виста», совершивший небезопасное перестроение перед грузовым авто. После случившегося он покинул место ДТП и в настоящее время разыскивается полицейскими», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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