Наркомана в Улан-Удэ взяли с поличным

У распивающего спиртное в общественном месте 28-летнего жителя Улан-Удэ обнаружили наркотики. Молодой человек спрятал запрещенку в пустой пачке сигарет.

Во время патрулирования в микрорайоне Полигон сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили двух молодых людей. Они обратили на себя внимание тем, что распивали алкоголь в общественном месте.

В ходе досмотра в кармане одежды одного из них росгвардейцы обнаружили пачку сигарет, в которой находилось вещество с характерным запахом дикорастущей конопли.

- Молодой человек признался, что наркотическое вещество изготовил для личного употребления и спрятал в пачку. Экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось маслом каннабиса, весом около 10 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии