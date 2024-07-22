В Улан-Удэ задержали группировку мошенниц

Пятерым жительницам Улан-Удэ вынесли приговор, признав их виновными в мошенничестве. За несколько месяцев они успели обмануть 150 человек и заработали на них почти полмиллиона.

В судебном заседании установлено, что пять улан-удэнок объединились в ОПГ и с февраля по декабрь 2022 года размещали в интернете объявления о сдаче в аренду квартир и домов.

- Жилье по различным адресам города было с заниженной стоимостью арендной платы. Представляясь агентами недвижимости, они предлагали желающим снять жилье оплатить услуги агентства от двух до трех тысяч рублей, которые якобы будут включены в стоимость аренды. После получения денег виновные переставали выходить на связь, похитив таким образом у 150 граждан более 440 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Двоих женщин суд приговорил к 5,5 и 6-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Другим трем виновным назначили от 2,5 лет до 3-х лет условно.

Фото: loon.site