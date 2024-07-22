В Бурятии из-за молодого водителя перевернулась иномарка

В минувшие выходные в Иволгинском и Тарбагатайском районах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. В одном из них травмы получила 21-летняя девушка.

- В воскресенье утром в Тарбагатайском районе 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» без прав следовал из села Тарбагатай в село Мухоршибирь. Не справившись с управлением, он съехал в кювет. В результате аварии водитель и его 26-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Другое ДТП случилось в Иволгинском районе.

- 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по автодороге «Иволгинск – Красноярово» не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Машина его опрокинулась. В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка, - комментируют в полиции.

Всего в субботу и воскресенье на дорогах республики выявлено около 700 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 30 водителей находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также, за два выходных дня произошло 49 аварий с механическими повреждениями ТС.

Фото: ГИБДД РБ