Происшествия 22.07.2024 в 10:06

В Тункинском районе для устранения обвала моста увеличат количество техники

Ориентировочное время восстановления – 15 часов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском районе для устранения обвала моста увеличат количество техники

Напомним, 21 июля на 142 километре федеральной трассы автодороги А- 333 «Култук-Монды» в Тункинском районе произошел обрушился мост и трасса через реку Большой Зангисан. Автомобильное сообщение прервано, жители двух районов оказались оторваны от «большой земли».

- Для сокращения времени устранения обвала моста на 142 км федеральной автодороги №333 «Култук-Монды» в Тункинском районе Бурятии грунт начали возить с двух карьеров, а также увеличат количество техники. Ориентировочное время восстановления – 15 часов. Для устранения ЧС на территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, - сообщили в правительстве Бурятии.

На данный момент дорожного сообщения нет для населения 5 поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Также проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт «Нилова Пустынь», для них организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание.

- Все имеющиеся силы и средства переводим в усиленный режим работы, в связи с этим на территории Тункинского и Окинского районов вводим режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Прошу Тункинский район в ближайшие часы проработать совместно с УПРДОР «Южный Байкал» вопрос о привлечении самосвалов частных компаний, - сообщил в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заместитель председателя правительства РБ Иван Альхеев.

Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров, в настоящий момент в работе задействовано 20 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика и 1 экскаватор, в ближайшее время планируется увеличить количество техники до 25. Работы будут вестись всю ночь в две смены.


По факту обрушения части моста через реку Большой Зангисан прокуратура республики Бурятия проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

Фото: правительство РБ, прокуратура Бурятии

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тункинский район. обвал моста

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