Грозы в Бурятии устроили 8 лесных пожаров за сутки

За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

- Утром 22 июля продолжаются работы по тушению 25 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Пока ликвидировано три возгорания в Баргузинском, Кабанском и Курумканском районах. На тушении работают 328 человек лесников, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Также задействовано 50 единиц лесопожарной техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 2,5 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

- В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44, - добавили в ведомстве.

Фото: РАЛХ