Происшествия 22.07.2024 в 10:26

Грозы в Бурятии устроили 8 лесных пожаров за сутки

Помимо новых, в республике тушат еще 25 старых пожаров
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Грозы в Бурятии устроили 8 лесных пожаров за сутки

За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

- Утром 22 июля продолжаются работы по тушению 25 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.
Пока ликвидировано три возгорания в Баргузинском, Кабанском и Курумканском районах. На тушении работают 328 человек лесников, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Также задействовано 50 единиц лесопожарной техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 2,5 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

- В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44, - добавили в ведомстве.

 Фото: РАЛХ

 

Теги
пожар лес тушение гроза

Все новости

Купание в озерах Бурятии стало опасным для здоровья
22.07.2024 в 11:20
В Бурятии девочка оформила кредит на спящую маму
22.07.2024 в 11:17
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Тункинском районе
22.07.2024 в 11:09
В Бурятии женщина утонула на Щучьем озере
22.07.2024 в 10:57
В здание нового аэропорта Улан-Удэ перенесли мозаичное панно
22.07.2024 в 10:37
Грозы в Бурятии устроили 8 лесных пожаров за сутки
22.07.2024 в 10:26
В Тункинском районе для устранения обвала моста увеличат количество техники
22.07.2024 в 10:06
В Бурятии из-за молодого водителя перевернулась иномарка
22.07.2024 в 10:04
Забайкалье продало в Китай товаров и услуг почти на 2 миллиарда долларов
22.07.2024 в 09:40
В Улан-Удэ задержали группировку мошенниц
22.07.2024 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
Купание в озерах Бурятии стало опасным для здоровья
В пробах воды обнаружили энтерококки и другие бактерии
22.07.2024 в 11:20
В Бурятии девочка оформила кредит на спящую маму
Ребенок действовал по указке мошенников, которые грозили крупным «штрафом»
22.07.2024 в 11:17
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Тункинском районе
В результате сильных дождей 21 июля рухнул мост и обвалилась дорога
22.07.2024 в 11:09
В Бурятии женщина утонула на Щучьем озере
Она стала пятой по счету жертвой трагедий на воде в минувшие выходные
22.07.2024 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru