Происшествия 22.07.2024 в 10:57
В Бурятии женщина утонула на Щучьем озере
Она стала пятой по счету жертвой трагедий на воде в минувшие выходные
Текст: Андрей Константинов
Вчера около 17 часов на озере Щучье утонула 26-летняя женщина. Как сообщили в МЧС Бурятии, место, где произошло происшествие, не было оборудовано для купания.
Погибшая женщина стала пятой по счету жертвой трагедий на воде, случившихся в минувшие выходные. Напомним, в субботу, 20 июля, на карьере в Тулунже утонули сразу трое мужчин. Еще один мужчина утонул в этот же день на реке Хилок в Бичурском районе.
Фото: «Номер один»
Погибшая женщина стала пятой по счету жертвой трагедий на воде, случившихся в минувшие выходные. Напомним, в субботу, 20 июля, на карьере в Тулунже утонули сразу трое мужчин. Еще один мужчина утонул в этот же день на реке Хилок в Бичурском районе.
Фото: «Номер один»
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